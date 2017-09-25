Капитальный ремонт завершится к декабрю в 131 медучреждении Подмосковья

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт в 131 медицинском учреждении Московской области планируют завершить в период с сентября по декабрь 2017 года. На эти цели выделено 6 млрд рублей, сообщила в понедельник первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.
"В сентябре-декабре 2017 года капитальный ремонт должен завершиться в 131 медицинском учреждении Московской области. Ремонту подлежат как отделения в городских, районных больницах, так и крупные объекты здравоохранения - поликлиники, диспансеры, родильные дома", - приводит слова Забраловой ее пресс-служба.
В рамках ремонта в медучреждениях проводят внутреннюю и внешнюю отделку здания, меняют инженерные коммуникации, входные группы. "Пациентов должны встречать опрятные, комфортные и функциональные медицинские учреждения", - отметила Забралова.
Всего на укрепление материальной базы учреждений здравоохранения Московской области с 2015 года по 2017 год в областном бюджете предусмотрено 20,8 млрд рублей, в том числе 8,3 млрд рублей на ремонт учреждений, из них в 2015 году - 300 млн рублей, в 2016 году - 2 млрд рублей, в 2017 году - 6 млрд рублей.
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков ранее сообщал, что в 2017 году планируется провести капитальный ремонт 256 объектов здравоохранения региона.