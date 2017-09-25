Пожар на территории мебельной фабрики в Чехове локализован

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на мебельной фабрике в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 18:40 мск пожар был локализован на площади 300 кв. метров", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на одном из складов на территории Чеховского мебельного комбината по адресу: Симферопольское шоссе, дом 2. По предварительной информации, помещение сдавалось в аренду коммерческой организации, на складе горели лакокрасочные изделия.