Пожар на территории мебельной фабрики в Чехове локализован

Кого Ангела Меркель возьмет в правящую коалициюМеждународная панорама 25 сентября, 20:02
Сдать стадион и помочь "АвтоВАЗу": чем предстоит заняться врио главы Самарской областиПолитика 25 сентября, 19:56
Льды Арктики этим летом таяли быстрее обычногоСоциальная ответственность 25 сентября, 19:47
Итальянский посол вручил Михаилу Гусману орден за заслуги перед ИталиейОбщество 25 сентября, 19:38
Нулевой обработки почв недостаточно для уменьшения нитратного загрязненияСоциальная ответственность 25 сентября, 19:36
Рынок алкоголя пора упорядочить: бизнес и чиновники обсудили вопросы регулирования рынкаЭкономика и бизнес 25 сентября, 19:32
Клопп: футболисты "Ливерпуля" не питают иллюзий, матч со "Спартаком" будет сложнымСпорт 25 сентября, 19:30
Никарагуа подпишет Парижское соглашение по климатуСоциальная ответственность 25 сентября, 19:27
Эксперты: Telegram-каналы идеальны для пиара, но далеки от журналистикиОбщество 25 сентября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на мебельной фабрике в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"В 18:40 мск пожар был локализован на площади 300 кв. метров", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на одном из складов на территории Чеховского мебельного комбината по адресу: Симферопольское шоссе, дом 2. По предварительной информации, помещение сдавалось в аренду коммерческой организации, на складе горели лакокрасочные изделия.