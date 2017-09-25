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Пожар на территории мебельной фабрики в Чехове локализован

Москва Московская область
25 сентября, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

На складе в районе Симферопольского шоссе горели лакокрасочные изделия

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на мебельной фабрике в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 18:40 мск пожар был локализован на площади 300 кв. метров", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на одном из складов на территории Чеховского мебельного комбината по адресу: Симферопольское шоссе, дом 2. По предварительной информации, помещение сдавалось в аренду коммерческой организации, на складе горели лакокрасочные изделия.

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