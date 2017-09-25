Суд подтвердил многомиллионный ущерб от свалки в Чехове

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Чеховский городской суд удовлетворил иск Министерства экологии и природопользования Московской области о взыскании 225,2 млн рублей вреда, причиненного окружающей среде, к оператору закрытого мусорного полигона "Кулаковский" в Чеховском районе Подмосковья. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минэкологии региона.

"Чеховский городской суд удовлетворил иск Минэкологии Московской области о взыскании вреда, причиненного окружающей среде в результате деятельности полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Кулаковский" в Чеховском районе", - говорится в сообщении.

По данным министра экологии региона Александра Когана, объем отходов, незаконно размещенных за границами полигона, составил 180 тыс. кубометров. "Коммунальными отходами захламлено более 4 га земель. Точная сумма рассчитанного ущерба - 225 млн 185 тыс. рублей", - приводит пресс-служба его слова.

Это сумма второго иска, который Минэкологии Подмосковья предъявило оператору полигона - компании "Промэкотех". Первый, на 800 тыс. рублей, суд подтвердил к началу 2017 года.

Мусорный полигон "Кулаковский" в Чеховском районе Московской области закрыт на прием отходов с 1 сентября на фоне многочисленных нарушений природоохранного законодательства, выявленных на объекте. Как ранее сообщалось, администрация Чеховского района в ближайшее время должна организовать завоз грунта, чтобы засыпать тело полигона, обезопасить свалку от пожаров и снизить вред для окружающей среды, что позволит законсервировать свалку до начала ее рекультивации. Когда начнется рекультивация "Кулаковского", станет понятно после разработки документации проекта, но не ранее 2018 года.

"Кулаковский"- одна из двух свалок, которые планировалось закрыть до конца 2017 года в Подмосковье, согласно территориальной схеме закрытия и дальнейшей рекультивации мусорных полигонов в регионе. Вторая - "Царево" в Пушкинском районе - будет остановлена 1 октября 2017 года. Третий полигон - "Кучино" в Балашихинском городском округе был закрыт 23 июня после требования президента РФ Владимира Путина и не входил в первоначальные планы властей Подмосковья.