Три человека пострадали в ДТП с участием четырех иномарок в Подмосковье

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Четыре иномарки столкнулись в Балашихе в понедельник, в результате пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В микрорайоне Железнодорожный возле дома 8 на улице Пролетарская иномарка Mitsubishi Galant, не соблюдая правила дорожного движения, выехала на красный сигнал светофора и врезалась в три автомашины", - сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали четыре человека.