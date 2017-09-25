Три человека пострадали в ДТП с участием четырех иномарок в Подмосковье

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Четыре иномарки столкнулись в Балашихе в понедельник, в результате пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"В микрорайоне Железнодорожный возле дома 8 на улице Пролетарская иномарка Mitsubishi Galant, не соблюдая правила дорожного движения, выехала на красный сигнал светофора и врезалась в три автомашины", - сообщили в ведомстве.
По данным ведомства, в результате ДТП пострадали четыре человека.