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Движение электричек возобновится на участке Большая Волга-Дубна с 9 октября

Москва Московская область
26 сентября, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Движение было приостановлено 10 мая по просьбе местных органов власти в связи со строительством автомобильного моста через Волгу

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Движение пригородных электропоездов на ранее закрытом участке Большая Волга-Дубна Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) частично возобновится с 9 октября. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МЖД.

"С 9 октября 2017 года частично возобновится движение поездов на участке Большая Волга - Дубна Савеловского направления Московской железной дороги, которое было приостановлено с 10 мая по просьбе местных органов власти в связи со строительством автомобильного моста через реку Волга", - говорится в сообщении.

Ежедневно для пассажиров будут доступны 10 рейсов пригородных поездов, в том числе три экспресса, которые курсируют рано утром, вечером и в ночное время. Так, со станции Дубна поезда будут отправляться в сторону Москвы в 4:32, 5:45, 6:47, 20:25 и 21:38. Из Москвы - в 17:30, 18:18, 19:39, 20:44 и 22:00, уточняется в материале.

"Возвращение рейсов в часы пик значительно облегчит маршрут жителей Московской области, которые работают и учатся в Москве", - заключается в сообщении.

Железнодорожная станция "Дубна" является тупиковой на Савеловском направлении МЖД и располагается в одноименном городе в Московской области. Наряду с "Большой Волгой" они находятся в противоположных частях наукограда около густонаселенных районов.

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