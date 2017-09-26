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В Рузском районе Подмосковья загорелся закрытый мусорный полигон

Москва Московская область
26 сентября, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Возгорание на полигоне "Анино" происходит во второй раз за последний месяц

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© Администрация Рузского го

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Закрытый мусорный полигон "Аннино" в Рузском городском округе Московской области загорелся второй раз за последний месяц. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава администрации муниципалитета Максим Тарханов.

"Принято решение о введении особого противопожарного режима на полигоне "Аннино". Снова наблюдается возгорание", - сказал он.

По словам Тарханова, площадь возгорания утоняется.

Последний раз полигон "Аннино" тлел 29-30 августа. Тогда площадь возгорания составила около 100 кв. метров. Власти предположили, что свалка могла самовоспламениться из-за высокой внутренней температуры в результате гниения отходов.

Полигон "Аннино" был закрыт на прием мусора в 2016 году. С 1975 года он принимал отходы со всего Рузского округа и частично с территорий городского округа Звенигород и Истринского района. Сейчас на свалке ведутся предрекультивационные работы.

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