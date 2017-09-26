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Власти Подмосковья закрыли 90% нелегальных автобусных маршрутов в 2017 году

Москва Московская область
26 сентября, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Всего прекратили деятельность 66 нелегальных перевозчиков на 99 маршрутах

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области закрыли 90% нелегальных автобусных маршрутов в регионе с начала 2017 года, сообщила во вторник пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"С начала 2017 года количество нелегальных маршрутов сократилось на 90%. Прекращена деятельность 66 нелегальных перевозчиков на 99 маршрутах 1045 транспортными средствами", - говорится в сообщении. По данным минтранса Подмосковья, всего в январе 2017 года на территории региона нелегально работало 77 компаний на 110 маршрутах и 1116 автобусах.

Глава министерства Игорь Тресков подчеркнул, что борьба с нелегальными перевозчиками будет продолжена. "Наша цель - полностью ликвидировать возможность работы недобросовестных компаний", - приводит пресс-служба его слова.

Министр отметил, что такие перевозчики "опасны тем, что не соблюдают правила безопасности". Эти компании нарушают режим труда и отдыха водителей, а также используют старые машины, например, неисправные автобусы, пояснили в пресс-службе.

Чтобы параллельно с закрытием уже установленных нелегальных маршрутов не возникали новые, минтранс закрывает нишу официальными перевозчиками. "Прорабатываются вопросы введения новых маршрутов, увеличивается количество транспортных средств, корректируются маршруты и назначаются дополнительные остановки. Новые маршруты запускаются в тех районах, где наблюдается дефицит транспортного сообщения", - добавил Тресков.

Минтранс в 2017 году провел работу в 24 муниципальных образованиях из 65 в Подмосковье, где была зафиксирована деятельность нелегалов. В Балашихе ликвидировано 11 перевозчиков, которые незаконно перевозили пассажиров на 19 маршрутах 202 автобусами. В городском округе Люберцы таких компаний было 14 на 32 маршрутах и с 402 автобусами, в Щелковском районе - восемь компаний на 11 маршрутах и с 97 автобусами.

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