Ветеринары создадут интерактивную карту скотомогильников Подмосковья

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главное управление ветеринарии Московской области намерено обследовать в период с 1 по 31 октября 2017 года все биотермические ямы (сооружения для ускоренного разложения трупов животных) и скотомогильники, в том числе сибиреязвенные, на территории Подмосковья, чтобы создать интерактивную карту. Об этом говорится в соответствующем распоряжении управления.
Интерактивная карта в дальнейшем может стать открытой для широкой общественности, пояснили ТАСС в управлении. По ней, например, можно будет принять решение о переезде в тот или иной район или о строительстве здания.
"В срок до 31 октября 2017 года в целях создания интерактивной карты биотермических ям, скотомогильников, в том числе сибиреязвенных, на территории Московской области, сведения в обязательном порядке необходимо внести в КАС "Ветеринария" (Комплексная автоматизированная система учета деятельности государственных учреждений ветеринарии Московской области - прим. ТАСС)", - говорится в документе.
В инспекции будут участвовать государственные ветеринарные инспекторы, сотрудники государственных ветеринарных клиник, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и администраций муниципалитетов.
Специалисты определят координаты нахождения скотомогильников и ям и проанализируют, есть ли на них нарушения, измерят расстояние до ближайших населенных пунктов и площадь объектов, следует из документа.
Всего в распоряжении управления значится 41 скотомогильник, где захоронены погибшие от сибирской язвы животные, в 13 муниципалитетах области. Также специалистам предстоит проинспектировать 35 используемых биотермических ям в 12 муниципалитетех Подмосковья, а также 12 неиспользуемых биотермических ям и скотомогильников в семи муниципалитетах.