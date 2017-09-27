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В Подмосковье может появиться онлайн-реестр заявок на получение земли

Москва Московская область
27 сентября, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Сейчас предприниматели жалуются на непрозрачность процесса передачи земель в аренду и большое количество отказов

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов поручил проработать вопрос создания открытого онлайн-реестра заявок на предоставление земель в Московской области в режиме реального времени.

"Нам нужен прозрачный реестр поступающих заявок на получение земельных участков. Что нас останавливает сделать это сплошным реестром, чтобы можно было зайти в режиме онлайн это увидеть", - сказал он на совещании в среду.

Создание такого онлайн реестра позволит сделать процесс выделения земель более прозрачным для общественности, пояснил Габдрахманов.

Сейчас предприниматели жалуются на непрозрачность процесса передачи земель в аренду и большое количество отказов. "Львиная доля отказов связана с тем, что поступает вторая заявка на предоставление участка в аренду", - пояснил в свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Из-за поступления дублирующих заявок властям приходится проводить торги, что растягивает время получения аренды, отметил Разин. К тому же существующая система, по его словам, делает возможным участие в процессе недобросовестных компаний.

Соответствующий законопроект правительство Подмосковья рассмотрит на следующей неделе, добавил он.

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