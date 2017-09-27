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Официальный запуск производства одноразовых шприцев состоялся в ОЭЗ Дубны

Москва Московская область
27 сентября, 13:01 UTC+3 ДУБНА ДУБНА 27, сентября. /ТАСС

Как отметил гендиректор компании "Паскаль Медикал" Александр Федоров, ежегодно завод сможет выпускать до 450 млн шприцев

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

© Александр Щемляев/Пресс-служба Губернатора Московской области

ДУБНА, 27 сентября. /ТАСС/. Отечественная компания "Паскаль Медикал" запустила завод одноразовых шприцев в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Дубна" в Подмосковье. Предприятие планирует занять порядка 20% российского рынка к 2019 году, сообщил журналистам на церемонии открытия в среду генеральный директор компании Александр Федоров.

На открытии завода также присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня мы открываем завод по производству одноразовых медицинских шприцев. Это первая часть нашего долгого амбициозного проекта - построить лидирующую компанию в России в части производства медицинских изделий. Мы сегодня торжественно открываем первый корпус производства шприцев... первая продукция начнет погружаться на склад для дальнейшей поставки потребителям", - сказал Федоров, добавив, что предприятие является одним из самых крупных производителей шприцев в России.

Он отметил, что завод может выпускать порядка 450 млн одноразовых шприцев в год. "Всего в первую очередь было вложено 2 млрд рублей частных денег, без привлечения инвестиций", - сказал Федоров, отметив, что компания будет ориентироваться на российский рынок, а со временем планирует выйти на экспорт в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Гендиректор компании уточнил, что в Дубне руководство "Паскаль Медикал" планирует в общей сложности построить четыре научно-производственных корпуса к IV кварталу 2021 года, на первом из которых запустили в среду разработку и производство шприцев. В трех других компания намерена выпускать вакуумные системы забора крови, инсулиновые иглы и другую продукцию.

Компания получила статус резидента ОЭЗ "Дубна" 31 декабря 2015 года. На данный момент на производстве работает 90 человек, с введением предприятия в полную мощность всего будет создано 180 рабочих мест.

ОЭЗ "Дубна"

ОЭЗ "Дубна" работает на территории Подмосковья с 2006 года. Общая территория ОЭЗ составляет 187,71 гектара. Предполагается увеличение площади ОЭЗ до конца 2017 года на 30 гектаров. Кроме того, на прилегающей к "Дубне" территории предусмотрено создание жилого района площадью около 230 гектаров.

Приоритетными направлениями деятельности компаний-резидентов являются информационные технологии, ядерно-физические и нанотехнологии, био- и медицинские технологии, проектирование сложных технических систем, новые материалы. По состоянию на 18 сентября 2017 года резидентами ОЭЗ "Дубна" являются 133 компании. На территории ОЭЗ создано 3069 рабочих мест.

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