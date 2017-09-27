Предприятия ЖКХ Подмосковья в 2017 г не освоили около 40% средств инвестпрограммы

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Предприятия жилищно- коммунального хозяйства Московской области в 2017 году, предварительно, не освоили примерно 30-40% средств, которые заложены в тариф для жителей региона в качестве инвестиционной составляющей на обновление инфраструктуры предприятий и улучшения поставляемых услуг. Об этом сообщают региональные власти.
"У нас порядка 40% неисполнения, причем есть предприятия, которые осваивают "под планку", то есть нормально, и много мелких и средних предприятий, с которых освоение вообще надо снимать", - сказал в ходе совещания министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.
Председатель Комитета по ценам и тарифам области Наталья Ушакова, комментируя предварительные данные 2017 года, назвала меньшую цифру.
"30% от 2,5 миллиардов [рублей] - [на] этот год, предварительно, неосвоение", - сказала Ушакова.
Объем неосвоенных инвестиционных средств среди предприятий ЖКХ Подмосковья говорит о недостаточном контроле использования этих средств, заявил в свою очередь вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов. По его словам, власти в 2017 году заложили в качестве инвестсоставляющей в тарифы 700 миллионов рублей. "Ресурсники эти деньги с населения забрали и дальше что-то с ними сделали. Никакого контроля не существует", - отметил он.
"Нужно перестраивать всю модель контроля и взаимодействия с нашими ресурсниками. Как минимум раз в месяц (нужно докладывать - прим. ТАСС), как происходит реализация инвестпрограмм ресурсноснабжающими организациями, которым выделена инвестсоставляющая - они через тарифы эти деньги собирают", - отметил Габдрахманов.