Возобновилось движение на Кожуховской горке в Люберцах

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Дорожные рабочие организовали утром 27 сентября съезды с улицы Кожуховская горка на улицу Вертолетчиков и с улицы Липчанского на Зенинское шоссе в Люберцах, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Ранее сквозное движение на этих улицах заблокировали новым ограждением в ходе дорожных работ, что спровоцировало многокилометровые пробки в городе.

"За ночь дорожные службы организовали съезды с улицы Кожуховская горка на улицу Вертолетчиков и с улицы Липчанского на Зенинское шоссе. В настоящий момент восстановительные работы на данном участке продолжаются, их планируется завершить в течение дня", - процитировала пресс-служба министра транспорта области Игоря Трескова.

Тресков 24 сентября по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева встретился с жителями жилого квартала Люберцы, которые больше всего зависели от сквозного проезда на этих улицах. После этого областное правительство, мэрия Москвы и подрядчик договорились о демонтаже ограждения и открытии Кожуховской горки, пояснили в пресс-службе министерства.