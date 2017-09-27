В Подмосковье отец с сообщниками похитил двух своих малолетних дочерей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мужчина вместе с сообщниками похитил двух своих шестилетних дочерей в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"25 сентября 48-летний отец двух шестилетних девочек вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на совершение похищения малолетних", - сообщили в ГСУ.

Отец и сообщники проникли в дом в деревне Головеньки, где проживают девочки, похитили принадлежащий их матери мобильный телефон, после чего захватили и увели детей из дома. Похитители вместе с девочками скрылись на автомобиле.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 ("Незаконное проникновение в жилище"), ч. 1 ст. 161 ("Грабеж"), ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетних"). Следователи устанавливают местонахождение детей и их похитителей.