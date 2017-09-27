Минкульт Подмосковья: "Новый Иерусалим" станет крупнейшим музейным комплексом региона

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают, что к 2019 году Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" в Истринском районе станет крупнейшим в регионе. Об этом в среду сообщила министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

"Один из крупнейших проектов, который сейчас набирает обороты, - комплексное развитие Музейно-выставочного комплекса Московской области "Новый Иерусалим". Концепция, рассчитанная на 2017-2019 годы, направлена на реорганизацию и развитие музея как крупнейшего центра Подмосковья, а также предполагает объединение в единое социально-культурное пространство музея, монастыря и прилегающей природной территории", - приводит слова Косаревой пресс-служба министерства культуры Московской области.

По словам министра, реализация проекта позволит превратить "Новый Иерусалим" в туристический объект, способный ежегодно принимать до 1 млн человек. По данным подмосковного минкульта, в 2016 году комплекс посетили порядка 300 тыс. человек.

"Планируется, что до конца года откроется постоянная экспозиция "Новый Иерусалим - памятник истории и культуры" на площади 1,5 тыс. кв. метров", - заключила Косарева.