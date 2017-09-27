В Коломне на аукционе выберут нового арендатора "Усадьбы Осетровых"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство имущественных отношений Московской области расторгло договор с арендатором "Усадьбы Осетровых" в Коломенском городском округе из-за риска разрушения исторического объекта. Нового арендатора исторического здания выберут на аукционе в рамках программы "Усадьбы Подмосковья", сообщил в среду министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

По информации подмосковных властей, в 1993 году "Усадьбу Осетровых" сдали в аренду организации, "которая не стремилась сохранить ее в надлежащем состоянии, несмотря на требования действующего законодательства по охране объектов культурного наследия". По оценкам экспертов, отмечают в министерстве, усадьба находится в неудовлетворительном состоянии.

"Для того, чтобы не потерять окончательно исторический объект области, Министерство имущественных отношений расторгло договор с текущим арендатором. Нельзя взять в аренду памятник культуры и ничего не делать для его сохранения. У таких арендаторов мы забираем объекты и отдаем их тем, кто хочет использовать их во благо", - приводит слова Аверкиева пресс-служба министерства.

Он добавил, что власти готовят "Усадьбу Осетровых" к включению в губернаторскую программу "Усадьбы Подмосковья", направленную на привлечение внебюджетных средств на восстановление разрушенных или частично утраченных памятников архитектуры.

Согласно регламенту программы, инвесторы на аукционной основе приобретают права на 49-летнюю аренду усадебных комплексов, являющихся объектами культурного и исторического наследия. При этом договор обременяется существенными охранными обязательствами: арендатор за свой счет проводит полный комплекс реставрационных работ, на что ему отводится не более семи лет, и в дальнейшем поддерживает объект в надлежащем состоянии. По завершении реконструкции - после того, как объект будет принят межведомственной комиссией областных Минкульта и Минимущества - в силу вступают льготные условия: плата за аренду становится чисто символической - 1 рубль за 1 квадратный метр. Указанная программа стартовала в Подмосковье в ноябре 2016 года.

Характеристика усадьбы

Памятник истории и архитектуры XIX столетия "Усадьба Осетровых" представляет собой двухэтажное здание площадью 486,7 квадратных метра, флигель площадью 529,9 квадратных метра и хозяйственную постройку площадью 810,1 квадратных метра. Кирпичное здание главного дома имеет сводчатые подвалы и семь оконных осей. Парадный фасад здания обращен на исторический центр города Коломны.

К главному зданию со стороны двора примыкает двухэтажная пристройка, которая предназначалась для проживания прислуги. С главным зданием флигель связывает двухэтажная вставка перехода.

В XIX веке усадьба имела несколько хозяйственных построек: кладовые и прачечные, но основу комплекса составляли сохранившиеся до настоящего времени жилые строения. В постреволюционное время двухэтажное здание было занято под производственные швейные цеха.