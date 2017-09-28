Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвесторы достроят половину соцобъектов СУ-155 в Подмосковье в 2017 году

Москва Московская область
28 сентября, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Семь объектов уже введены в эксплуатацию, еще три собираются ввести до конца года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Инвесторы, взявшие на себя обязательства достроить 20 заброшенных разорившимся девелопером СУ-155 социальных объектов в Подмосковье, завершат до конца года 10 из них. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Смотрите также

Два детских сада и школу достроят в Подмосковье за обанкротившимся СУ-155 до конца года

Началось заселение первого завершенного долгостроя "СУ-155" в Москве

ФАС разрешила "Российскому капиталу" консолидировать достраивающие дома "СУ-155" компании

"Семь социальных объектов компании СУ-155 на территории Подмосковья введены в эксплуатацию, еще три объекта планируется ввести до конца текущего года", - приводит пресс-служба слова главы министерства Сергея Пахомова.

После ухода СУ-155 с рынка незавершенными остались 20 объектов: девять дошкольных образовательных учреждений, семь школ, три поликлиники и один физкультурно-оздоровительный комплекс, напомнил Пахомов. Общий объем необходимого финансирования для строительства этих объектов составит порядка 8 млрд руб. Работы будут вести "социально-ответственные застройщики", среди них Urban Group, АО "ДУКС", "Москапстрой-ТН" и ЗАО "Стройпромавтоматика", добавили в пресс-службе.

Urban Group достроит 12 объектов в Домодедово, Красногорске, Чехове, Долгопрудном и Одинцово: пять детских садов, пять школ, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Из них три детских сада и одна школа уже введены в эксплуатацию. Суммарный объем инвестиций в завершение этих соцобъектов составит более 5 млрд руб. АО "ДУКС" завершит в Долгопрудном четыре детских сада, школу и поликлинику, вложив более 2 млрд руб.

"Стройпромавтоматика" профинансирует строительство школы на 550 мест в Звенигороде, проектирование объекта начнется в 2018 году. "Москапстрой-ТН" достроил в 2017 году взрослую поликлинику с детским отделением в Павшинской пойме Красногорского района. Объем финансирования составил 226 млн руб. без учета медицинского оборудования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
2
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
3
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
4
Клад найден в центре Москвы во время работ по благоустройству территории
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама