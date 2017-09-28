Инвесторы достроят половину соцобъектов СУ-155 в Подмосковье в 2017 году

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Инвесторы, взявшие на себя обязательства достроить 20 заброшенных разорившимся девелопером СУ-155 социальных объектов в Подмосковье, завершат до конца года 10 из них. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

"Семь социальных объектов компании СУ-155 на территории Подмосковья введены в эксплуатацию, еще три объекта планируется ввести до конца текущего года", - приводит пресс-служба слова главы министерства Сергея Пахомова.

После ухода СУ-155 с рынка незавершенными остались 20 объектов: девять дошкольных образовательных учреждений, семь школ, три поликлиники и один физкультурно-оздоровительный комплекс, напомнил Пахомов. Общий объем необходимого финансирования для строительства этих объектов составит порядка 8 млрд руб. Работы будут вести "социально-ответственные застройщики", среди них Urban Group, АО "ДУКС", "Москапстрой-ТН" и ЗАО "Стройпромавтоматика", добавили в пресс-службе.

Urban Group достроит 12 объектов в Домодедово, Красногорске, Чехове, Долгопрудном и Одинцово: пять детских садов, пять школ, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Из них три детских сада и одна школа уже введены в эксплуатацию. Суммарный объем инвестиций в завершение этих соцобъектов составит более 5 млрд руб. АО "ДУКС" завершит в Долгопрудном четыре детских сада, школу и поликлинику, вложив более 2 млрд руб.

"Стройпромавтоматика" профинансирует строительство школы на 550 мест в Звенигороде, проектирование объекта начнется в 2018 году. "Москапстрой-ТН" достроил в 2017 году взрослую поликлинику с детским отделением в Павшинской пойме Красногорского района. Объем финансирования составил 226 млн руб. без учета медицинского оборудования.