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Ущерб от незаконной добычи песка в акватории Оки в Подмосковье мог составить 7 млн руб.

Москва Московская область
28 сентября, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

С 28 августа было поднято 25 тыс. кубометров грунта

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Эксперты подсчитали предварительный ущерб от незаконной разработки песка в акватории Оки, у деревни Колотово, на границе Каширского и Ступинского районов Подмосковья. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ФГБУ "Канал им. Москвы", на чьей территории произошло нарушение.

"По предварительным оценкам экспертов, за неполный месяц со дна было поднято около 25 тыс. кубометров грунта, а размер ущерба мог составить 7 млн руб.", - говорится в сообщении.

Нелегальные работы начал индивидуальный предприниматель (ИП) "Изотов" по заказу ООО "Антей" 28 августа, добавили в пресс-службе. Площадь разрабатываемого участка превысила 95 тыс. кв. метров.

"Расследованием этого дела занимается речная полиция при участии министерства экологии и природопользования Московской области", - отмечают в пресс-службе.

Представители компании "Антей", поясняют в "Канале им. Москвы", в свою очередь, сообщили, что в акватории Оки проводятся дноуглобительные работы. "Несмотря на то, что ФГБУ "Канал им. Москвы" не согласовывало дноуглубление, земснаряд компании "Антей" продолжает работать в акватории Оки", - рассказали в учреждении. В этой связи отделение экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на водном транспорте инициировало процессуальную проверку, добавили в пресс-службе.

Несанкционированное недропользование в акватории рек может нанести серьезный урон судоходству и экологии региона, пояснил руководитель ФГБУ "Канал им. Москвы" Герман Елянюшкин. "В этом случае есть риск понижения уровней воды и, как следствие, судоходных глубин, которые обеспечиваются "Каналом им. Москвы" за счет средств бюджета РФ. Невосполнимые потери грозят природе: возможно обмеление рек и нарушение биобаланса", - цитирует Елянюшкина пресс-служба учреждения.

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