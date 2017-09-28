Главный судебный пристав Ставрополья возглавил подмосковное управление ФССП

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший главный судебный пристав Ставропольского края возглавил управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области.
Как сообщили в пресс-службе подмосковного УФССП, заместитель директора ФССП Ольга Помигалова представила личному составу управления исполняющего обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Николая Коновалова.
Николай Коновалов с 2000 по 2003 годы работал в отделе внутренних дел Успенского района Краснодарского края. В службе судебных приставов работает с 2003 года в Краснодарском крае, а с 2008 года - в Ставропольском.
С марта 2011 года работал начальником отдела организации работы по розыску и реализации имущества должников в УФССП России по Республике Адыгея. В ноябре 2011 года Коновалов был назначен на должность заместителя руководителя УФССП по Тамбовской области, с октября 2013 года занимал должность главного судебного пристава Ставропольского края.
УФССП по Московской области - второе в РФ по величине управление ведомства после московского.