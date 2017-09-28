Суд признал законным назначенный ФАС штраф оператору полигона ТБО "Астапово" в Подмосковье

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области подтвердил законность штрафа, который предъявило Управление ФАС по Московской области к оператору мусорного полигона "Астапово" в Луховицком районе Подмосковья ОАО "Полигон" за участие в картельном сговоре с целью вытеснить с рынка утилизации отходов мусоровывозящую компанию ООО "ЭкоСервис". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления в четверг.

Подмосковное УФАС в 2015 году раскрыло картельный сговор администрации Луховицкого района и трех аффилированных с ней компаний, которые пытались монополизировать нишу утилизации отходов в муниципалитете в 2014-2016 годах, следует из документов ФАС.

Антимонопольное ведомство обвинило и оштрафовало всех фигурантов дела - администрацию, мусоровывозящую компанию ООО "Луховицкое РКБХ", ООО "Луховицкую управляющую компанию жилищно-коммунального хозяйства" ("ЛУК ЖКХ"), а также оператора единственного луховицкого полигона ТБО - ОАО "Полигон". Последний попытался оспорить штраф УФАС в арбитражном суде.

"Арбитражный суд Московской области признал законным постановление Московского областного управления ФАС России по делу об административном правонарушении в отношении ОАО "Полигон", - говорится в опубликованном в четверг сообщении управления.

Схема картельного сговора поясняется в документах УФАС. По данным антимонопольного ведомства, "ЭкоСервис" перекрыли возможность вывозить мусор на "Астапово" (администрация дала такое указание ОАО "Полигон"). У "ЭкоСервис" забрали контракты на вывоз отходов из садовых товариществ на территории муниципалитета (администрация провела соответствующие совещания с руководителями СНТ) и отняли договор об услугах с городской управляющей компанией многоквартирных домов - "ЛУК ЖКХ".

После того, как "ЭкоСервис" ушел с рынка в январе 2015 года, аффилированное с местной властью ООО "Луховицкое РКБХ" увеличило тариф на сбор и утилизацию ТБО с 3,59 до 4,04 рубля за кубометр.