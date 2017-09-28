Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд признал законным назначенный ФАС штраф оператору полигона ТБО "Астапово" в Подмосковье

Москва Московская область
28 сентября, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

ОАО "Полигон" была оштрафована за участие в картельном сговоре с целью вытеснить с рынка мусоровывозящую компанию ООО "ЭкоСервис"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области подтвердил законность штрафа, который предъявило Управление ФАС по Московской области к оператору мусорного полигона "Астапово" в Луховицком районе Подмосковья ОАО "Полигон" за участие в картельном сговоре с целью вытеснить с рынка утилизации отходов мусоровывозящую компанию ООО "ЭкоСервис". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления в четверг.

Подмосковное УФАС в 2015 году раскрыло картельный сговор администрации Луховицкого района и трех аффилированных с ней компаний, которые пытались монополизировать нишу утилизации отходов в муниципалитете в 2014-2016 годах, следует из документов ФАС.

Антимонопольное ведомство обвинило и оштрафовало всех фигурантов дела - администрацию, мусоровывозящую компанию ООО "Луховицкое РКБХ", ООО "Луховицкую управляющую компанию жилищно-коммунального хозяйства" ("ЛУК ЖКХ"), а также оператора единственного луховицкого полигона ТБО - ОАО "Полигон". Последний попытался оспорить штраф УФАС в арбитражном суде.

"Арбитражный суд Московской области признал законным постановление Московского областного управления ФАС России по делу об административном правонарушении в отношении ОАО "Полигон", - говорится в опубликованном в четверг сообщении управления.

Схема картельного сговора поясняется в документах УФАС. По данным антимонопольного ведомства, "ЭкоСервис" перекрыли возможность вывозить мусор на "Астапово" (администрация дала такое указание ОАО "Полигон"). У "ЭкоСервис" забрали контракты на вывоз отходов из садовых товариществ на территории муниципалитета (администрация провела соответствующие совещания с руководителями СНТ) и отняли договор об услугах с городской управляющей компанией многоквартирных домов - "ЛУК ЖКХ".

После того, как "ЭкоСервис" ушел с рынка в январе 2015 года, аффилированное с местной властью ООО "Луховицкое РКБХ" увеличило тариф на сбор и утилизацию ТБО с 3,59 до 4,04 рубля за кубометр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: информация о захвате в плен двух военных РФ в Сирии нуждается в проверке
2
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
3
Россия заняла первое место в мире по росту числа долларовых миллионеров
4
Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина
5
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
6
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама