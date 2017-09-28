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ОНФ Подмосковья просит прокуратуру проверить закупки Минобразования на 283 млн руб

Москва Московская область
28 сентября, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Речь идет о 436 контрактах на поставку различных товаров для обучения, игрушек и техники, которые в течение двух лет были заключены с одной из коммерческих фирм

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Активисты подмосковного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить закупки на сумму более 283 млн рублей, которые проводило Министерство образования региона за последние два года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы отделения.

"Активисты ОНФ выявили завышенные в несколько раз закупки Минобразования Московской области на общую сумму более 283 млн рублей. По всем выявленным сомнительным контрактам общественники обратились в областную прокуратуру, региональный следственный комитет и полицию", - отмечается в сообщении.

В подмосковном ОНФ уточнили, что речь идет о 436 контрактах на поставку различных товаров для обучения, игрушек и техники, которые в течение двух лет были заключены с одной из коммерческих фирм.

"Мы также обратились в Главное контрольное управление области и областной комитет по конкурентной политике, а региональное Министерство образования просим прокомментировать данную ситуацию", - приводит пресс-служба отделения слова сопредседателя регионального штаба ОНФ Алексея Малого.

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