Рабочее движение открыли по новому путепроводу через ж/д пути в Долгопрудном

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу дал старт автомобильному движению через железнодорожные пути около платформы "Водники" в городском округе Долгопрудный.

"Интенсивность движения в Подмосковье чрезвычайно высокая, железнодорожное сообщение в том числе. Так получилось, что Долгопрудный был самым сложным городом, где, по сути, ни скорая помощь, ни пожарная машина, ни жители не могли переехать через железнодорожный переезд. Поэтому здесь построено три путепровода - "Новодачная", "Хлебниково" и сейчас "Водники", - сказал Воробьев во время торжественного открытия переезда.

Губернатор поблагодарил строителей, которые сдали объект в срок.

Как уточняется в материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области, стоимость строительных работ составляет 3, 339 млрд рублей. Проект финансируется за счет средств федерального бюджета и регионального дорожного фонда. Строительство переезда началось в 2015 году. До конца текущего года объект планируется полностью сдать в эксплуатацию

Протяженность всего участка строительства составляет 1,57 км, в том числе длина путепровода - 313,6 м. Расчетная скорость движения по четырехполосной дороге (по две в каждом направлении) составит 80 км/ч. Новая эстакада избавит жителей центральной и северной частей города Долгопрудный от многочасовых пробок, возникающих на железнодорожном переезде - до реализации проекта переезд в утренние часы пик был открыт всего 40 минут. Также путепровод обеспечит транспортное сообщение с Дмитровским шоссе и строящимся микрорайоном "Новые Водники".

Путепровод у железнодорожной платформы "Водники" стал третьим объектом, построенным в Долгопрудном в период с 2014 года, наряду с эстакадами у платформ "Хлебниково" и "Новодачная".