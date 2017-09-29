В Красногорске открылся новый путепровод через ж/д пути у станции Нахабино

ФИФА: работы по строительству "Мордовии-Арены" ведутся в динамичном темпеСпорт 29 сентября, 13:34
Китайский владелец ФК "Милан" ищет новых инвесторов, чтобы покрыть убыткиСпорт 29 сентября, 13:33
Исследование: вымирание биологических видов угрожает пищевым ресурсам человечестваСоциальная ответственность 29 сентября, 13:22
Садовничий: выборы президента РАН стали поворотным событием в жизни академииНаука 29 сентября, 13:17
Сорокин: "Мордовия-Арена" не имеет отставаний по срокам строительстваСпорт 29 сентября, 13:17
Доставка ямальского СПГ по Севморпути в Китай в 1,5 раза быстрее, чем по суэцкому маршрутуТранспорт 29 сентября, 13:08
Службы по уходу за больными Великобритании призвали в профессию мужчинСоциальная ответственность 29 сентября, 12:58
Алыпов покинул Федерацию лыжных гонок Свердловской области из-за возникших противоречийСпорт 29 сентября, 12:57
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за часОбщество 29 сентября, 12:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в пятницу автомобильное движение по новому путепроводу через пути рижского направления Московской железной дороги около платформы Нахабино в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
"Сейчас здесь по президентской программе открываем эпохальный важный путепровод, который решит огромное количество проблем" - сказал губернатор, его слова приводят в пресс-службе.
Новый двухполосный путепровод находится на автомобильной дороге Московское малое кольцо (ММК) - Павловская Слобода - Нахабино. Раньше трафик здесь зависел от железнодорожного переезда, который закрывался для проезда транспорта на 30 минут в час, новый путепровод позволит развести автомобили и поезда.
Общая протяженность нового объекта составляет 1,3 км, в том числе длина путепровода - 389,2 м. Расчетная скорость движения по путепроводу составит 70 км/ч. Перспективная пропускная способность - 12,5 тыс. автомобилей в сутки. По данным пресс-службы, в реализацию проекта вложено 3,674 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.
Благоустройство путепровода завершится до конца 2017 года, добавили в пресс-службе.
Сообщается, что будут построены пять съездов с путепровода и сделан капитальный ремонт некоторых участков прилегающих улиц Красногорска. Для удобства и безопасности пешеходов предусмотрен светофор и надземный пешеходный переход, оборудованный пандусами для маломобильных групп граждан.