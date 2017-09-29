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В Красногорске открылся новый путепровод через ж/д пути у станции Нахабино

Москва Московская область
29 сентября, 12:12 UTC+3

Благоустройство путепровода завершится до конца 2017 года

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ТАСС, 29 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в пятницу автомобильное движение по новому путепроводу через пути рижского направления Московской железной дороги около платформы Нахабино в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сейчас здесь по президентской программе открываем эпохальный важный путепровод, который решит огромное количество проблем" - сказал губернатор, его слова приводят в пресс-службе.

Новый двухполосный путепровод находится на автомобильной дороге Московское малое кольцо (ММК) - Павловская Слобода - Нахабино. Раньше трафик здесь зависел от железнодорожного переезда, который закрывался для проезда транспорта на 30 минут в час, новый путепровод позволит развести автомобили и поезда.

Общая протяженность нового объекта составляет 1,3 км, в том числе длина путепровода - 389,2 м. Расчетная скорость движения по путепроводу составит 70 км/ч. Перспективная пропускная способность - 12,5 тыс. автомобилей в сутки. По данным пресс-службы, в реализацию проекта вложено 3,674 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Благоустройство путепровода завершится до конца 2017 года, добавили в пресс-службе.

Сообщается, что будут построены пять съездов с путепровода и сделан капитальный ремонт некоторых участков прилегающих улиц Красногорска. Для удобства и безопасности пешеходов предусмотрен светофор и надземный пешеходный переход, оборудованный пандусами для маломобильных групп граждан. 

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