СК проверяет данные о свалке токсичных отходов в Одинцовском районе Подмосковья

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следователи проверяют телесюжет о свалке токсичных ядовитых отходов в песчаном карьере у деревни Пронино Одинцовского района Подмосковья. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина.

"Из сюжета следует, что жители деревни обращаются за медицинской помощью с жалобами на резкое ухудшение здоровья. При этом сотрудники полиции разогнали жителей, собравшихся и попросивших объяснить, почему образовалась свалка токсичных отходов в неположенном месте, а также разрешили рабочим продолжить осуществление работ на месте свалки, тем самым способствуя размещению токсичных отходов в неположенном месте", - сообщила она.

В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям представителей коммерческих организаций, а также установят степень опасности отходов для окружающей среды и размер причиненного окружающей среде ущерба. "Кроме того, следователями регионального СК будет дана правовая оценка действиям правоохранительных и иных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Фокина.