Минэкологии Подмосковья оценило в 5 млн руб. ущерб от незаконной добычи песка в пойме Оки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оценило в 5,3 млн рублей ущерб от несанкционированной добычи песка в пойме реки Ока в городском округе Кашира вблизи деревни Колотово в Подмосковье, сообщил в пятницу министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

"Результаты анализов показали, что объем нелегально изъятых недр составил почти 30 тыс. кубометров, размер вреда, нанесенного окружающей среде, свыше 5,3 млн рублей", - приводит слова Когана пресс-служба министерства.

В четверг, 28 сентября, ФГБУ "Канал им. Москвы", на чьей территории произошло нарушение, предварительно оценил ущерб в 7 млн рублей, а объем изъятого грунта - в 25 тыс. кубических метров. В учреждении уточнили, что нелегальные работы начал индивидуальный предприниматель "Изотов" по заказу ООО "Антей" 28 августа. Площадь разрабатываемого участка превысила 95 тыс. квадратных метров.

Представители компании "Антей", в свою очередь, сообщили, что они проводят дноуглобительные работы в акватории Оки. При этом, как отметили в "Канале им. Москвы", в компании не получили необходимого согласования для таких работ.

Нарушение сейчас расследуют речная полиция и Минэкологии региона. Также к разбирательству привлекли отделение экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на водном транспорте, поскольку землеснаряд компании "Антей" продолжил работать, несмотря на попытки остановить добычу песка министерством и ФГБУ "Канал им. Москвы".