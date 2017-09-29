Минэкологии Подмосковья оценило в 5 млн руб. ущерб от незаконной добычи песка в пойме Оки

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оценило в 5,3 млн рублей ущерб от несанкционированной добычи песка в пойме реки Ока в городском округе Кашира вблизи деревни Колотово в Подмосковье, сообщил в пятницу министр экологии и природопользования региона Александр Коган.
"Результаты анализов показали, что объем нелегально изъятых недр составил почти 30 тыс. кубометров, размер вреда, нанесенного окружающей среде, свыше 5,3 млн рублей", - приводит слова Когана пресс-служба министерства.
В четверг, 28 сентября, ФГБУ "Канал им. Москвы", на чьей территории произошло нарушение, предварительно оценил ущерб в 7 млн рублей, а объем изъятого грунта - в 25 тыс. кубических метров. В учреждении уточнили, что нелегальные работы начал индивидуальный предприниматель "Изотов" по заказу ООО "Антей" 28 августа. Площадь разрабатываемого участка превысила 95 тыс. квадратных метров.
Представители компании "Антей", в свою очередь, сообщили, что они проводят дноуглобительные работы в акватории Оки. При этом, как отметили в "Канале им. Москвы", в компании не получили необходимого согласования для таких работ.
Нарушение сейчас расследуют речная полиция и Минэкологии региона. Также к разбирательству привлекли отделение экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на водном транспорте, поскольку землеснаряд компании "Антей" продолжил работать, несмотря на попытки остановить добычу песка министерством и ФГБУ "Канал им. Москвы".