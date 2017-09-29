ОНФ начал прием жалоб на неприятный запах в Балашихе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка" начали прием жалоб от жителей Балашихи в связи с участившимися вредными выбросами в атмосферу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в пятницу.

"К нам уже начали поступать сообщения о неприятном запахе на территории городского округа Балашиха, и мы держим эту ситуацию на особом контроле. В частности, мы направили соответствующие обращения в надзорные органы", - приводит пресс-служба движения слова координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова.

"К сожалению, источник неприятного запаха до сих пор не установлен. Хотя по своему характеру это, скорее всего, залповые выбросы, которые производит неизвестное нам предприятие. Эксперты ОНФ надеются на помощь жителей в предоставлении информации о реальном нарушителе", - добавил он.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи с началом в России Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действуют нелегальные свалки. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.

Ранее сообщалось о том, что власти городского округа Балашиха согласовали проведение 30 сентября митинга за тщательное расследование и выявление источника неприятного запаха на юго-востоке Московского региона, на который с августа 2017 года начали жаловаться жители Капотни, Косино- Ухтомского, Курьянова, Косина, Балашихи и Реутова.