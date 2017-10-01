Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон "Царево" в Пушкинском районе

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мусорный полигон "Царево" в Пушкинском районе Московской области закрыт 1 октября для приема мусора, теперь предстоит рекультивация объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья в воскресенье.

"По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 октября прекращен прием ТКО (твердых коммунальных отходов - прим. ТАСС) на полигоне "Царево" в Пушкинском районе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Остановка "Царево" 1 октября - плановая, объект входил в территориальную схему закрытия и дальнейшей рекультивации мусорных полигонов. Согласно этому же документу ранее был закрыт прием мусора на полигоне "Кулаковский" в Чеховском районе и "Каурцево" в Наро-Фоминском. Четвертый полигон - "Кучино" в Балашихинском городском округе - был закрыт 23 июня по требованию президента РФ Владимира Путина и не входил в первоначальные планы властей Подмосковья.

Срок начала рекультивации и ее стоимость станут известны после разработки соответствующего проекта и его государственной экспертизы, отметили в Минэкологии области. Сейчас на свалке начнутся предрекультивационные работы, которые позволят "заморозить" ее до начала действительного оздоровления территории.

"В ближайшее время будет организован завоз грунтов, чтобы обеспечить соблюдение противопожарного режима и снизить негативное воздействие полигона на окружающую среду", - пояснили в министерстве.

Реформа системы утилизации отходов

"Всего с 2013 года (к 2017 году - прим. ТАСС) в регионе прекратили прием отходов 24 из 39 полигонов", - напомнили в Минэкологии. Плановое закрытие свалок - одно из направлений масштабного реформирования системы утилизации мусора в Московской области. Ее, согласно проекту, планируют завершить в 2020 - 2025 годах. Новая система предполагает сортировку отходов на две категории: перерабатываемые и неперерабатываемые.

Она позволит снизить долю подлежащегшо захоронению мусора с 97% до 50%.

Последующую сортировку отходов будут обеспечивать четыре современных мусороперерабатывающих завода с термическим обеззараживанием в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно. Дополнительно к ним создадут пять современных площадок при заводах для складирования обезвреженных отходов - в Серебряно-Прудском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Каширском и Воскресенском районах.

Они будут размещены вдали от мест постоянного проживания людей.

Сейчас в Московской области ежегодно захоранивают около 11,7 млн тонн отходов. Из них, по данным регионального Минэкологии, 3,8 млн тонн генерирует сама область и 7,9 млн тонн - Москва.