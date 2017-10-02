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Около 50% подмосковных котельных не закупили резервное топливо

Москва Московская область
2 октября, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Глава "Мособлгаза" Дмитрий Голубков связывает сложившуюся ситуацию с желанием котельных сэкономить средства

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более половины котельных в Московской области не закупили резервное топливо на случай чрезвычайных ситуаций в отопительный период 2017-2018 гг. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный директор ГУП МО "Мособлгаз", депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков.

"Чуть больше половины объектов тепловыработки на сегодняшний день готовы в части резервного топливного хозяйства, но другая половина требует усиления в этом вопросе", - сказал Голубков, добавив, что запасы резервного топлива необходимы в случае аварийных ситуаций на газопроводах, которые могут привести к перебоям в отоплении.

Глава "Мособлгаза" уточнил, что резервное топливо должны закупать сами котельные. Поставщиков топлива также определяют сами объекты.

"Я это связываю с нежеланием котельных закупать резервное топливо, для них это не приоритет, экономят средства. Не готов комментировать, какая из них часть закупит топливо к концу года", - добавил Голубков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 2 октября поручил главам муниципалитетов региона запустить отопление в многоквартирных домах. Поручение подать тепло в социальные объекты области с 1 октября глава региона отдал 28 сентября в ходе ежемесячного телеэфира.

Отопительный период в многоквартирных домах, согласно постановлению правительства РФ, должен начаться с шестого дня, если все пять предыдущих среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов тепла, пояснили ранее ТАСС в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

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