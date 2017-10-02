Около 40% газовых плит в подмосковных домах требуют замены

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Порядка 40% газовых плит в домах Московской области отслужили свой срок и требуют замены. Об этом сообщил в понедельник журналистам генеральный директор ГУП МО "Мособлгаз", депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков.

"Порядка 40% кухонных плит требует замены. Эта проблема есть, она требует более комплексного и системного подхода", - сказал Голубков, отметив, что максимальный срок эксплуатации подобных бытовых приборов составляет 20 лет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, подход к разрешению данной проблемы обсуждается и будет находиться в зоне ответственности муниципалитетов.

"Эта проблема в большей мере касается газовых плит, установленные в частных домах газовые котлы находятся в лучшем состоянии", - заключил глава "Мособлгаза".