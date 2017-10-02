Мытищи, Ивантеевка и Дубна лидируют во внедрении раздельного сбора мусора в Подмосковье

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Городские округа Мытищи, Ивантеевка и Дубна лидируют во внедрении раздельного сбора мусора, который должны завершить к декабрю 2017 года 13 пилотных муниципалитетов Московской области в рамках масштабной реформы системы утилизации отходов, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Раздельный сбор отходов введен только в городских округах Мытищи и Дубна, где имеются современные сортировочные станции и предприятия, занимающиеся переработкой вторсырья. Также в лидерах Ивантеевка", - цитирует пресс-служба министра экологии Московской области Александра Когана. В Ивантеевском округе коммунальщики оборудовали 76% дворов контейнерами для раздельного сбора отходов, а власти определили сроки по вводу в эксплуатацию комплекса по сортировке мусора.

В программе на пилотном этапе участвуют Балашиха, Домодедово, Долгопрудный, Дубна, Ивантеевка, Красногорск, Мытищи, Ногинск, Озеры, Подольск, Солнечногорск, Химки и Шатура. Остальные 52 муниципалитета должны внедрить раздельный сбор мусора ко второй половине 2018 года.

В пресс-службе не уточнили, какие пилотные субъекты Подмосковья попали в аутсайдеры. "Пока не у всех пилотных городов удовлетворительные темпы по внедрению системы. Будут организованы рейдовые мероприятия на территории муниципалитетов аутсайдеров", - добавили в министерстве со ссылкой на слова Когана.

Как сообщалось ранее, раздельный сбор мусора в Подмосковье будет основан на двухконтейнерной системе, цветовая гамма которой будет выполнена в едином стиле во всем регионе. В контейнер синего цвета будет собираться так называемый сухой мусор, который можно переработать - бумага, картон, стекло, железо, пластик, а в серый - пищевые отходы.

По данным властей, раздельный сбор мусора и введение в эксплуатацию четырех мусороперерабатывающих заводов с термическим обеззараживанием и шести мусороперерабатывающих комплексов с современными полигонами позволят снизить долю отходов, которые захоронятся в области, с 95% до 50% к 2024 году.