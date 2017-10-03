В Подмосковье закрыт нелегальный швейный цех

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подмосковные полицейские закрыли нелегальный швейный цех в городе Рошаль, на котором трудились девять граждан из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Незаконное производство располагалось в одном из бывших модульных складских помещений. Полицейскими задержаны девять граждан Юго-Восточной Азии, которые не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности и нелегально проживали на территории Российской Федерации", - сказала Петрова.

"В ходе осмотра производственных помещений полицейские обнаружили и изъяли 63 единицы профессионального швейного оборудования, готовую продукцию и фурнитуру", - отметила она.

Возбуждено уголовное дело по статье "организация незаконной миграции". "Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - пояснила Петрова.

За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ на каждого из нелегальных мигрантов наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

"Полицейские ведут работу по установлению и задержанию организаторов незаконного производства и миграции", - сказала Петрова.