В Подмосковье закрыт нелегальный швейный цех

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подмосковные полицейские закрыли нелегальный швейный цех в городе Рошаль, на котором трудились девять граждан из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Незаконное производство располагалось в одном из бывших модульных складских помещений. Полицейскими задержаны девять граждан Юго-Восточной Азии, которые не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности и нелегально проживали на территории Российской Федерации", - сказала Петрова.
"В ходе осмотра производственных помещений полицейские обнаружили и изъяли 63 единицы профессионального швейного оборудования, готовую продукцию и фурнитуру", - отметила она.
Возбуждено уголовное дело по статье "организация незаконной миграции". "Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - пояснила Петрова.
За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ на каждого из нелегальных мигрантов наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.
"Полицейские ведут работу по установлению и задержанию организаторов незаконного производства и миграции", - сказала Петрова.