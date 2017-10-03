В Подмосковье арестованы квартирные воры, похитившие имущество на 26 млн рублей

Стадион "Фишт" в Сочи готов к ЧМ-2018Спорт 3 октября, 11:21
Экс-чемпион мира по боксу Формэн вызвал на бой актера СигалаСпорт 3 октября, 11:18
Роспотребнадзор не выявил долгосрочного влияния спиннеров на детскую психикуОбщество 3 октября, 11:07
В Воронеже появился первый в России "Айти-сквер"Новости партнеров 3 октября, 10:58
ФИФА: сроки сдачи "Волгоград-Арены" не будут сорваны, строительство идет по плануСпорт 3 октября, 10:58
На Южном Урале создана энергоэффективная сеть наружного освещения городаНовости партнеров 3 октября, 10:48
Ягр заявил, что предстоящий сезон в НХЛ станет для него последним на 99,9%Спорт 3 октября, 10:42
Онищенко настаивает, что чрезмерное увлечение спиннерами вредно для детской психикиОбщество 3 октября, 10:31
На Алтае без света остались 19,5 тыс. человек, проводятся восстановительные работыСибирь 3 октября, 10:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Квартирных воров, похитивших имущество на 26 млн рублей, задержала полиция в Московской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Как стало известно, злоумышленники путем отжима окна цокольного этажа проникли в частное домовладение жительницы Московской области, откуда похитили имущество на сумму более 26 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к краже причастны трое уроженцев одной из закавказских республик, неоднократно привлекавшиеся ранее к уголовной ответственности за преступления имущественного характера", - сказала она.
По ее словам, по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты травматические пистолеты, патроны, различные инструменты для вскрытия помещений, электронные приборы слежения, радиостанции, часть похищенного имущества, а также большое количество ювелирных изделий и других материальных ценностей. Возбуждено уголовное дело о краже, а в отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.