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В Подмосковье арестованы квартирные воры, похитившие имущество на 26 млн рублей

Москва Московская область
3 октября, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Установлено, что ранее трое злоумышленников неоднократно привлекались к уголовной ответственности

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Квартирных воров, похитивших имущество на 26 млн рублей, задержала полиция в Московской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Как стало известно, злоумышленники путем отжима окна цокольного этажа проникли в частное домовладение жительницы Московской области, откуда похитили имущество на сумму более 26 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к краже причастны трое уроженцев одной из закавказских республик, неоднократно привлекавшиеся ранее к уголовной ответственности за преступления имущественного характера", - сказала она.

По ее словам, по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты травматические пистолеты, патроны, различные инструменты для вскрытия помещений, электронные приборы слежения, радиостанции, часть похищенного имущества, а также большое количество ювелирных изделий и других материальных ценностей. Возбуждено уголовное дело о краже, а в отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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