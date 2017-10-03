В Подмосковье арестованы квартирные воры, похитившие имущество на 26 млн рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Квартирных воров, похитивших имущество на 26 млн рублей, задержала полиция в Московской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Как стало известно, злоумышленники путем отжима окна цокольного этажа проникли в частное домовладение жительницы Московской области, откуда похитили имущество на сумму более 26 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к краже причастны трое уроженцев одной из закавказских республик, неоднократно привлекавшиеся ранее к уголовной ответственности за преступления имущественного характера", - сказала она.

По ее словам, по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты травматические пистолеты, патроны, различные инструменты для вскрытия помещений, электронные приборы слежения, радиостанции, часть похищенного имущества, а также большое количество ювелирных изделий и других материальных ценностей. Возбуждено уголовное дело о краже, а в отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.