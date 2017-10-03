Полицейские задержали более 30 нелегальных мигрантов на стройках в Красногорске

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали более 30 мигрантов на строительных объектах в Красногорске, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"Сотрудники полиции проверили строительные объекты, расположенные в Красногорске. За нарушение правил въезда либо режима пребывания на территории Российской Федерации 32 мигранта привлечены к административной ответственности", - сказал сотрудник пресс-службы. Он отметил, что на каждого из них наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы России.
"В настоящее время полицейские работают над установлением и задержанием организаторов незаконной миграции", - сказал представитель подмосковного главка МВД РФ.