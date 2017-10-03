Минэкологии Подмосковья отсудило у дачников 15 га в пользу природного заказника

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области отсудило 15 га государственного природного заказника "Леса окрестностей АБС Павловская Слобода и озерно-болотного комплекса у деревни Новинки" в Истринском районе, которые были неправомерно проданы в собственность под дачи. Это прецедент для судебной практики Подмосковья, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства.

"Истринский городской суд Московской области в полном объеме удовлетворил иск Минэкологии региона и признал недействительным постановление главы Истринского муниципального района 2010 года об аренде и постановление 2013 года о продаже земель на территории государственного природного заказника "Леса окрестностей АБС Павловская Слобода...", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в министерстве, совокупная площадь участков составила 15 га.

Там добавили, что земельные махинации с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) возможны из-за того, что в России еще не завершена работа по закреплению их границ на кадастровой карте. В Подмосковье этот процесс завершен на 60-70%.

Когда границы заказника не закреплены на кадастровой карте, недобросовестные лица (в отдельных случаях это местные власти) могут переводить назначение участков земель ООПТ в другую категорию и реализовывать их в частную собственность, добавили в пресс-службе. Так, по делу истринского заказника ответчиками были несколько физических лиц, администрация Истринского муниципального района, ДНП "Светлица-7" и Комитет по управлению имущественными отношениями Московской области.

По данным министерства, всего в Подмосковье таких заказников, где кто-то неправомерно реализовал землю, около 20. Обычно в таких случаях суд становился на сторону конечного собственника земли и оставлял в силе постановления о неправомерной продаже участков, поэтому решение Истринского городского суда - прецедент для области, отметили в пресс-службе.