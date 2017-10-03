Эвакуированная из-за сообщения о минировании школа в Подмосковье возобновила работу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Школа №2 в городе Люберцы, эвакуированная из-за звонка о минировании здания, возобновила работу. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

"Проверили школу. Ничего не нашли. Оцепление снято, и детей запустили обратно", - сказал он.

Здание обследовали кинологи, на месте ЧП дежурили представители полиции, ФСБ, пожарные, и спасатели.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил, что в Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрыва эвакуировали Московский государственный областной университет, Московский политехнический университет и гимназию № 1503.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы заминировано около 1,3 тыс. объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах не подтверждаются, но из- за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.

Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.