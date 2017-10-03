Муниципалитеты Подмосковья сформируют план ремонта подъездов на 2018 год к 1 декабря

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и администрации муниципалитетов региона начали формировать планы ремонта подъездов многоквартирных домов по губернаторской программе "Мой подъезд" на 2018 год. Итоговый документ будет готов к 1 декабря, сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

"Программа с указанием количества подъездов по муниципалитетам будет сформирована до 1 декабря", - процитировали в сообщении министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина.

Собственники квартир определят объем работ и дизайн до конца февраля, после этого программа будет опубликована в СМИ, на сайтах муниципалитетов и на специальном портале.

О программе

Программа "Мой подъезд" началась в 2016 году. Она основана на принципе софинансирования жильцами стоимости работ и активном участии в определении параметров ремонта. Собственник должен единовременно внести до 5% цены обновления подъезда (около 500-700 руб. с квартиры), остальные средства обеспечат бюджеты Московской области и муниципалитета и управляющие компании, напомнили в пресс-службе.

В 2017 году по этой программе в области должны быть отремонтированы 32 тыс. подъездов, в половине из них работы завершены. "В настоящее время определяется количество подъездов, требующих ремонта. По нашим прогнозам, число подъездов, включенных в программу 2018 года, будет не меньше, чем в этом году", - рассказал Хромушин.

Безотлагательного ремонта в области на 1 января 2016 года требовали 80 тыс. подъездов многоквартирных домов из 150 тыс. существующих, напомнили в пресс-службе. По итогам 2016 года коммунальщики обновили 10 тыс. подъездов. Таким образом, если в последующие годы будут ремонтироваться в среднем 32 тыс. подъездов, как заложено программой, то областные власти смогут привести в порядок эту сферу ЖКХ в 2019 году.