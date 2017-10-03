Выборы депутатов городского округа Клин назначены на 17 декабря

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Выборы Совета депутатов городского округа Клин первого созыва назначены на 17 декабря этого года, сообщается во вторник на сайте издания "Вестник избирательной комиссии Московской области".

"Избирательная комиссия Московской области сообщает, что решением территориальной избирательной комиссии Клинского района от 2 октября 2017 года №2/29 назначены выборы депутатов Совета депутатов городского округа Клин первого созыва на 17 декабря 2017 года", - говорится на сайте.

Выборы назначены в связи с созданием городского округа Клин на территории Клинского муниципального района. Новый статус Клин получит с 1 января 2018 года.

Совет городского округа будет состоять из 25 депутатов, избираемых сроком на пять лет. При этом 10 депутатов будут избраны по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутых партиями, а еще 15 депутатов - по одномандатным избирательным округам.

Избрание главы городского округа Клин на конкурсной основе планируется провести в середине февраля 2018 года.