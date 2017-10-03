Выборы депутатов городского округа Клин назначены на 17 декабря

Выбросы метана за 2011 год оказались на 11% выше известных ранее показателейСоциальная ответственность 3 октября, 17:23
Бастрыкин отстранил от исполнения обязанностей замглавы московского СКПроисшествия 3 октября, 17:18
Путин: болельщики ждут от сборной России на ЧМ-2018 полной отдачи на каждом матчеСпорт 3 октября, 17:17
Колобков: необходимо обеспечить экономическую эффективность арен ЧМ-2018 после турнираСпорт 3 октября, 17:17
Колобков: работы на 12 объектах ЧМ-2018 ведутся с несущественным отставанием от сроковСпорт 3 октября, 17:15
Колобков: нужно ввести административную ответственность за незаконную продажу билетовСпорт 3 октября, 17:13
Колобков: телеаудитория ЧМ-2018 по футболу составит почти половину населения планетыСпорт 3 октября, 17:12
Путин поручил организовать максимально возможное число недорогих билетов на ЧМ-2018Спорт 3 октября, 17:10
Лимит выплат по европротоколу увеличится в два разаОбщество 3 октября, 17:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Выборы Совета депутатов городского округа Клин первого созыва назначены на 17 декабря этого года, сообщается во вторник на сайте издания "Вестник избирательной комиссии Московской области".
"Избирательная комиссия Московской области сообщает, что решением территориальной избирательной комиссии Клинского района от 2 октября 2017 года №2/29 назначены выборы депутатов Совета депутатов городского округа Клин первого созыва на 17 декабря 2017 года", - говорится на сайте.
Выборы назначены в связи с созданием городского округа Клин на территории Клинского муниципального района. Новый статус Клин получит с 1 января 2018 года.
Совет городского округа будет состоять из 25 депутатов, избираемых сроком на пять лет. При этом 10 депутатов будут избраны по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутых партиями, а еще 15 депутатов - по одномандатным избирательным округам.
Избрание главы городского округа Клин на конкурсной основе планируется провести в середине февраля 2018 года.