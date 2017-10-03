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Власти Подмосковья вдвое увеличат субсидии на освоение сельскохозяйственных земель

Москва Московская область
3 октября, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В зависимости от состояния участков субсидии вырастут с 3 тыс. до 6 тыс. рублей

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Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Московской области в полтора-два раза увеличат субсидии на культуртехнические работы (выкорчевывание деревьев и пней, расчистку кустарников, уборку валунов, залужение и внесение удобрений) для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Как сообщил во вторник журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, субсидии вырастут с 3 тыс. до 6 тыс. рублей в зависимости от состояния участков.

"Решение принято по повышению субсидий на культуртехнические работы. На мелиорированных угодьях с внесением мелиорантов мы повышаем субсидии с 3 тыс. до 6 тыс. рублей. Там, где у нас земли без наличия системы мелиорирования, субсидии будут повышаться с 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей на га", - сказал Разин. Он не уточнил, когда заработают новые условия.

"Расчищение давно неработающих земель, раскорчевка мелкой древесной растительности требует дополнительных затрат для аграриев, и, следовательно, мы выравниваем эту ситуацию, чтобы нашим предприятиям было комфортно и выгодно заниматься введением земель в оборот", - уточнил министр.

Сейчас в Московской области в обороте по назначению находится более 820 тыс. га - это 77% всех сельскохозяйственных земель региона, сообщил Разин ранее во вторник на заседании областного правительства.

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