Подмосковные аграрии смогут получить землю без торгов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Участники программы господдержки по развитию сельскохозяйственного производства смогут получать земельные участки в Московской области без торгов. Об этом сообщил журналистам во вторник министр сельского хозяйства и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

"Мы подготовили порядок, который предусматривает возможность предоставления земельного участка на упрощенных условиях для получателей господдержки через программы. Это значит, если предприятие работает, уже является сельхозпроизводителем, работает в рамках соглашения с министерством, берет на себя обязательства по производственным показателям, то оно может быть участником нашей программы, которая предполагает возможность (подачи) заявления на предоставление земельного участка без торгов", - сказал Разин.

Кроме того, будет предусмотрена возможность предварительного размещения онлайн-информации о выделении земли.

Министр отметил, что в случае предоставления земельных участков без торгов не должно возникнуть проблем с так называемым задваиванием заявки. "Как правило, эти хозяйства работают на разных территориях, и пересечения по земельному плану у них нет, поэтому мы исходим из того, что, скорее всего, земельные участки буду предоставлены в безконкурсном порядке", - сказал Разин.

Он добавил, что в случае необходимости повторную заявку на указанную землю сможет подать только тот аграрий, который также является участником госпрограммы.