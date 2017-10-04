Вернувшиеся в октябре подмосковные зубры отправятся жить в Брянскую или Калужскую область

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ и руководство двух заповедников в Брянской и Калужской областях России примут в октябре-ноябре решение, куда на постоянное место жительства отправятся 12 зубров из Приокско-Террасного заповедника в Московской области, которые в начале октября благополучно вернулись в питомник после побега и почти трех месяцев на воле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства в среду.

"Сейчас как раз обсуждается возможность направить эти 12 животных из Приокско-Террасного заповедника жить в заповедник "Брянский лес" или "Калужские засеки". Это решение будет принято специалистами на основании данных о генетике и анализа кормовой базы. Важно, чтобы у зубров были комфортные условия", - рассказали в Минприроды РФ.

Все процедуры официального согласования передачи подмосковных зубров завершатся примерно в октябре-ноябре, добавили в пресс-службе.

Двенадцать молодых зубров сбежали в ночь на 11 июля через сломанное упавшим деревом ограждение. Их искали на территории заповедника несколько суток, а затем неделями оттесняли обратно к вольерам. В питомник, как и ожидали зуброводы, они вернулись сами к наступлению холодов.

Группа выращивалась почти дикой и предназначалась для выпуска в естественную среду в национальном парке "Смоленское поозерье", рассказала ТАСС в июле заместитель директора по разведению и содержанию зубров заповедника Ирина Землянко.

План А не сработал

"Было принято решение, что они поедут в "Смоленское поозерье" - это был приказ (Минприроды РФ - прим. ТАСС)", - подтвердила ТАСС заместитель директора по экологическому просвещению, развитию и туризму Приокско-Террасного заповедника Светлана Родионова.

Однако руководство "Смоленского поозерья" передумало принять эту группу зубров, рассказал ТАСС директор национального парка Александр Кочергин. Причем июльский побег животных стал только последним в из череды происшествий. Предыдущая партия из 10 краснокнижных животных из Приокско-Террасного заповедника перешла под его ответственность в апреле 2017 года, а в июле-августе четверо из них погибли от пока неустановленной болезни. "На сегодняшний день, пока мы не выяснили клиническую картину состояния наших оставшихся зубров, принять следующую партию мы просто не можем", - сказал он.

К тому же действующий объем финансирования "Смоленское поозерье" не позволяет заселить новых животных, продолжил Кочергин. По его словам, сейчас для реализации в парке в полном объеме программы сохранения редких животных необходимы дополнительные средства из федерального бюджета или от спонсоров.

"Мы не можем сейчас рисковать и брать (новую партию зубров - прим. ТАСС), понимая, что финансово не потянем", - сказал он. Ежегодное содержание одного зубра стоит парку примерно 50-60 тыс. рублей. Если бы руководство все-таки согласилось принять дюжину животных, то организации бы потребовалось порядка 1 млн рублей дополнительных средств, оценил Кочергин.

Вольные зубры

Две партии животных из Приокско-Террасного заповедника должны были приехать в "Смоленское поозерье" в рамках программы формирования популяции европейского зубра в естественной среде в РФ, рассказали ТАСС в Минприроды РФ. В конце октября в этом национальном парке состоится самый крупный выпуск на волю за последние полвека в России, отметили в пресс-службе. "Тот выпуск, который произойдет в конце месяца в "Смоленском поозерье" будет самым большим выпуском зубров за последние лет 50. Мы возлагаем на него большие надежды", - сказали в министерстве.

"Тринадцать зубров в конце октября - начале ноября выпускаем в дикую природу", - из них 12 коров и один бык (так называют зоологи самок и самцов зубров), рассказал Кочергин. Чтобы подстраховать единственного самца, руководство "Смоленского поозерье" планирует привезти из другого заповедника еще одного быка, но обязательно содержавшегося на воле, чтобы снизить риск распространения еще одной болезни.

Шесть зубров из первой партии из Приокско-Террасного заповедника тоже могли попасть на волю в этом году, но из-за болезни теперь им предстоит длительный карантин, говорит Кочергин. "На вольный выпас мы их выпускать не будем. Они как были, так и останутся в вольере еще на ближайший как минимум год", - сказал он.

"Смоленское поозерье" расширит географию распространения вольного европейского зубра, добавили в Минприроды РФ. Сейчас Калужско-орловско-брянская популяция этого вида в России в естественной среде достигла 500 голов. В перспективе, возможно, вольные зубры будут жить и на территории проектируемой трансграничной особо охраняемой природной территории (ООПТ), создание которой анонсировали 30 сентября 2017 года Россия и Белоруссия. В межнациональную ООПТ войдут заповедники "Освейский" и "Красный Бор" в Витебской области Белоруссии и национальный парк "Себежский" в Псковской области РФ, сообщалось ранее.