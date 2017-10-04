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В Подмосковье мошенники обокрали пенсионерку, предложив подарки ко Дню пожилого человека

Москва Московская область
4 октября, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Злоумышленники проникли в квартиру женщины и похитили более 300 тыс. рублей

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мошенники под видом работников социальных служб украли 300 тыс. рублей у пенсионерки в Подмосковье, предложив получить подарки в честь Дня пожилого человека. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, полиция задержала троих подозреваемых в возрасте от 23 до 34 лет.

"Злоумышленники возле одного из домов на улице Советской под видом социальных работников предложили 86-летней местной жительницы заполнить документы на получение подарков ко Дню пожилого человека. Проникнув в квартиру женщины, правонарушители похитили у пенсионерки более 300 тыс. рублей", - сообщила она.

После задержания полиция изъяла у подозреваемых часть похищенных средств. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 У РФ ("Кража"). "Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Петрова.

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