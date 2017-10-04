В Подольске открыт музей гражданской обороны

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Музей гражданской обороны Московской области открылся в Подольске, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Экспозиция посвящена истории становления и развития системы гражданской обороны России в целом и Московской области в частности. Здесь представлены приборы связи и оповещения, средства радиационной и химической защиты разных лет, исторические документы и специальная литература", - говорится в сообщении.

В музее предусмотрена интерактивная зона, где можно посмотреть тематические фильмы.

В церемонии открытия музея приняли участие ветераны гражданской обороны и МЧС России, руководители структурных подразделений Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, представители Российского союза спасателей, администрации городского округа Подольск.

4 октября гражданской обороне России исполнилось 85 лет.