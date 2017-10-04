Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

Москва Московская область
4 октября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Инцидент произошел на станции Павловский Посад

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мужчина погиб, попав под колеса электрички на станции Павловский Посад в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"На станции Горьковского направления Московской железной дороги Павловский Посад мужчина смертельно травмирован электропоездом", - сказал собеседник агентства.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов
4
Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты
5
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
Темы дня
Новости партнеров
Реклама