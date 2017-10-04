В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мужчина погиб, попав под колеса электрички на станции Павловский Посад в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"На станции Горьковского направления Московской железной дороги Павловский Посад мужчина смертельно травмирован электропоездом", - сказал собеседник агентства.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшего.