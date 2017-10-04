Вьетнамская TH True Milk вложит 1,6 млрд руб. в молокоперерабатывающий завод в Подмосковье

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Инвестиции вьетнамской компании TH True Milk в молокоперерабатывающий завод, который станет второй очередью крупного молочного кластера в Волоколамском районе Московской области, составит 1,6 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья по итогам подписания соглашения о намерениях между компанией и правительством региона.

Соглашение о намерениях подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин и генеральный директор ООО "ТиЭйч-РУС Милк Фуд" Нго Тхань Хоан в рамках выставки "Золотая осень", которая открылась на территории ВДНХ в Москве.

Реализация проекта молочного кластера Подмосковья началась в 2016 году.

"Соглашение о намерениях осуществлять взаимодействие в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству завода по переработке молока мощностью не менее 500 тонн в сутки ООО "ТиЭйч-РУС Милк Фуд", объем инвестиций 1,6 млрд рублей", - говорится в материалах к подписанию.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева, "коллеги в самое ближайшее время приступят к проектированию и в следующем году - к строительству".

Молокоперерабатывающий завод позволит TH True Milk создать вертикально интегрированный кластер. Предприятие создаст 150 рабочих мест. "[Этот проект] позволит нашему региону приблизиться к целевому показателю в 1 млн тонн [сырого молока] к 2020 году", - добавил Буцаев.

О проекте

Общий объем инвестиций в этот проект составит около 21 млрд рублей, в том числе 5,7 млрд рублей на строительство девяти молочных ферм с общим поголовьем 21,6 тыс. фуражных коров и около 18 тыс. дойного стада с объемом производства молока 150 тыс. тонн. в два этапа.

Как сообщалось ранее, власти Московской области в ходе выставки уже заключили 12 новых соглашений об инвестировании в агропромышленный сектор региона. Общий объем инвестиций составит около 10 млрд рублей.

"Золотая осень" проходит с 4 по 7 октября. Ожидается, что за время ее работы в ней примут участие более 1500 экспонентов из более 60 регионов России и 12 стран. Общая площадь выставки составит 30 тыс. кв. м. В 2016 году, по данным организаторов выставки, мероприятие посетили 300 тыс. человек.