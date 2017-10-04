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ФАС проверит подмосковную компанию из-за подозрений в фальсификации "Краснодарского чая"

Москва Московская область
4 октября, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В компании "Мал Ком" заявили, что предоставили ведомству и показали цеха и контракты, по которым производится чай

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области проведет проверку компании "Мал Ком" в Сергиево-Посадском районе Подмосковья из-за подозрений в неправомерном выпуске продукции под брендом "Краснодарский чай". Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Краснодарский край" - основной бренд оригинально российского чая, поскольку чайные плантации в РФ есть только в Краснодаре. Местные власти ранее создали специальный реестр предприятий, которые имеют свои производства в регионе, подтвердили хороший уровень качества своей продукции и потому имеют право использовать такое наименование.

"Московское областное УФАС России <...> приступило к проверке соблюдения антимонопольного законодательства при производстве на территории Московской области "Краснодарского чая" Мацестинской чайной фабрики Константина Туршу", - говорится в сообщении.

Обращение, из-за которого предстоит проверка, указывает на нарушения закона о конкуренции на площадке компании "Мал Ком", добавили в управлении.

Представитель "Мацестинской чайной фабрики Константина Туршу" Ирина Новикова пояснила ТАСС, что подмосковное производство не имеет к ним никакого отношения, а потому неправомерно использует бренд. "Мацетинская чайная фабрика выращивает собственный чай и имеет свое собственное производство по переработке чайного листа на территории города Сочи. Под Москвой у нас никогда никаких производств не было", - сказала она.

Управляющий производственно-складскими помещениями "Мал Ком" Павел Бухаров в свою очередь сообщил ТАСС, что сотрудники ФАС были на производстве компании накануне, им представили все документы и показали цеха и контракты, по которым производится чай. Он подчеркнул, что компания фальсификацией краснодарского чая не занимается.

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