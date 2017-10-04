Четыре отечественных сельхозкомпании инвестируют в Подмосковье 5,65 млрд рублей

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Московской области подписали инвестиционные соглашения о намерениях с четырьмя отечественными сельскохозяйственными компаниями на сумму более 5,5 миллиарда рублей. В частности, инвесторы планируют расширить производство комбикормов, построить животноводческий и кролиководческий комплексы, а также предприятие по переработке козьего молока. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Данные инвестиции мы оцениваем очень позитивно. Сельское хозяйство в целом и агропромышленный комплекс Московской области в частности стал интересным для различного рода инвесторов, и он выгоден, а это главное", - цитирует пресс-служба главу Минсельхоза Подмосковья Андрея Разина.
Так, по данным министерства, предприятие ОАО "Истра- хлебопродукт" намерено осуществлять инвестиционный проект по модернизации и расширению производства комбикормов для высокоудойных пород крупного рогатого скота. Предприятие создаст 56 новых рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций составляет 1,25 миллиарда рублей.
ООО "Шульгино" в рамках соглашения с правительством Подмосковья планирует построить животноводческий комплекс, который создаст 60 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей. В свою очередь, предприятие ООО "ТД МКС" планирует создать кролиководческий комплекс на 7 280 голов маточного стада, а также убойно- перерабатывающий комплекс. Компания создает 90 новых рабочих мест и инвестирует в регион 1,2 миллиарда рублей.
Кроме того, компания ООО "Экофарминг" намерена реализовать инвестиционный проект на 1,7 миллиарда рублей по созданию козьей фермы и комплекса переработки молока с общим поголовьем 5 тысяч коз дойного стада. Предприятие создает 70 новых рабочих мест.
Соглашения о намерениях подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин и руководители предприятий в рамках выставки "Золотая осень", которая открылась на территории ВДНХ в Москве.
Всего власти Московской области подписали 12 новых соглашений об инвестировании в агропромышленный сектор Подмосковья в ходе выставки. Общий объем инвестиций составил около 10 млрд рублей, сообщал Разин ранее.
"Золотая осень" пройдет с 4 по 7 октября. В ней примут участие более 1500 экспонентов из более 60 регионов России и 12 стран. Общая площадь выставки составит 30 тыс. кв. м. В 2016 году мероприятие посетили 300 тыс. человек, по данным организаторов выставки.