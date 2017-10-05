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Ассоциация производителей рыбы создана в Подмосковье

Москва Московская область
5 октября, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Организация "Мособлрыбхоз" призвана помочь региональным властям создать прозрачные условия для развития отрасли и разработать меры ее поддержки

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и компании-производители товарной рыбы, работающие на территории региона, подписали в четверг соглашение и учредительный протокол о создании первой в Подмосковье ассоциации производителей рыбы - "Мособлрыбхоз". Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

"Мы учредили организацию "Мособлрыбхоз", в нее вошли крупнейшие производители рыбы, расположенные на территории области. [Соглашение о создании] подписали, с этого года она начнет работать", - сказал он, отметив, что это первая региональная ассоциация производителей рыбы.

"Мособлрыбхоз" будет помогать властям области создавать прозрачные условия для развития отрасли в Подмосковье и совместно разрабатывать новые меры для ее поддержки и стимулирования, пояснил Разин. Организация также позволит оперативно решать проблемы этого рынка. "Мы рассчитываем, что наша совместная работа позволит кратно увеличить объем производства товарной рыбы, и сделать этот бизнес инвестиционно привлекательным", - добавил министр.

По словам Разина, задачами на первый год работы "Мособлрыбхоза" станут создание кооператива для строительства завода кормов для рыбы, внедрение новых мер поддержки реализации рыбопосадочного материала и легализация теневых игроков рынка. Всего в ассоциацию войдут девять рыбохозяйственных организаций Подмосковья, в том числе компании "Бисеровский рыбокомбинат", "Рыбхоз Клинский", "Егорьевский рыбокомбинат", "Январские острова", "НЦ Селекцентр".

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