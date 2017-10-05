Наибольшее количество опасных детских площадок в Подмосковье выявлено в Ступине

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Городской округ Ступино возглавил тройку лидеров антирейтинга муниципалитетов Московской области по количеству бесхозных, а потому опасных для здоровья детей площадок, по данным Госадмтехнадзора области. Следом за ним в списке Ленинский и Волоколамский районы, сообщила журналистам в четверг руководитель главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.
"В результате проверок инспекторами Госадмтехнадзора Московской области выявлены бесхозяйные детские площадки, опасные для здоровья детей. Больше всего их в городском округе Ступино - пять. Четыре таких площадки в Ленинском районе, три - в Волоколамском", - сказала Витушева, добавив, что также по одной опасной детской игровой площадке находится в Красноармейске и городском округе Наро-Фоминск. "Это те места, где детям категорически нельзя играть и проводить время", - сказала главный инспектор Госадмтехнадзора.
Витушева уточнила, что за четыре года число бесхозных детских площадок в регионе сократилось на 97%. "В 2014 году у нас было 1,98 тысячи бесхозяйных площадок, на начало 2017-го их было 571, на сегодняшний день осталось всего 14. Уменьшение - в 140 раз", - сказала она.
Кроме того, в рамках проверок детских игровых зон в Московской области с января по сентябрь Госадмтехнадзор выписал 1427 административных штрафов на сумму более 30 млн рублей, что соответствует аналогичным показателям прошлого года.
Административная ответственность за нарушения в содержании детских площадок установлена КоАП Московской области. За соответствующие нарушения на должностных лиц накладывается штраф в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридические лица - от 30 тыс. до 150 тыс. рублей.