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Более 20% подмосковных такси, попавших под рейд, работают с нарушениями

Москва Московская область
5 октября, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Правонарушители были оштрафованы на общую сумму 13 млн рублей

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Почти четверть подмосковных такси, проверенных в рамках рейда регионального Минтранса в этом году, работают с нарушениями обязательных требований. Правонарушители были оштрафованы на общую сумму 13 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Всего за 2017 год проведено 33 плановые проверки. В ходе рейдов проверено более 14 тыс. автомобилей такси, из которых 22% имели нарушения обязательных требований", - цитирует пресс-служба руководителя управления регионального административно-транспортного контроля Московской области Али Ахохова.

В отношении нарушителей по результатам контрольно- надзорных мероприятий вынесено более 3,5 тыс. постановлений об административных правонарушениях на сумму более 13 млн рублей, отметил он.

"Основные нарушения - осуществление перевозок без соответствующей путевой документации, пренебрежение необходимостью предрейсового медицинского осмотра и технического состояния автомобилей, невыдача кассового чека", - уточнил Ахохов.

Данный перечень требований, предъявляемый к таксистам, установлен действующим законодательством. Кроме того, транспортное средство должно быть оборудовано цветографической схемой легкового такси и опознавательным фонарем оранжевого цвета, в салоне автомобиля должна быть размещена информация о компании перевозчике, водителе, условиях оплаты проезда, а также информация о контролирующих органах, куда пассажир имеет право обратиться в случае выявления нарушений.

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