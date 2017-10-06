Дом купца Шевелкина в Павловском Посаде выставят на торги 29 ноября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Московской области начали прием заявок на торги на право аренды объекта культурного наследия, усадьбы бывшего управляющего Павлопосадской платочной фабрики - "Дом купца Е. И. Шевелкина". Аукцион состоится 29 ноября, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"5 октября стартовал прием заявок для участия в торгах на право аренды муниципальной усадьбы "Дом купца Е. И. Шевелкина" в Павловском Посаде. Стартовая стоимость годовой арендной платы, с которой начнутся торги, составит 77 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Дом в дореволюционный период принадлежал Егору Шевелкину, который был управляющим на Павлопосадской платочной фабрике Якова Лабзина и Василия Грязнова. Сейчас это Павлопосадская платочная мануфактура, специализирующаяся на производстве шерстяных шалей с набивным рисунком.

Дом купца - одноэтажный, деревянный, с мансардным помещением общей площадью в 406,5 кв. м, добавили в пресс-службе. Усадьба дважды пережила пожары в 2008 и 2011 годах, из-за чего серьезно пострадали крыша, южное крыло здания, интерьер и фасад. В настоящий момент дом находится в аварийном состоянии.

Победитель торгов получит объект на льготных условиях аренды на 49 лет при условии, что восстановит его, добавили в министерстве. "Здание усадьбы можно использовать для достижения социальных, культурных, образовательных целей, можно оборудовать его под административный центр, создать гостиницу или место отдыха для населения и гостей Павловского Посада", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Подмосковья Андрея Аверкиева.

Торги проведет ГКУ Московской области "Региональный центр торгов". Он будет принимать заявки до 27 ноября.