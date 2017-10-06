В Люберцах вернулись к нормальной работе две эвакуированные ранее школы

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Работа школ №16 и №44 в Люберцах Московской области вернулась в нормальный режим после утренней эвакуации из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС глава городского округа Владимир Ружицкий.
"Все школы проверили. Детей возвращают на места", - сказал он.
Как сообщалось ранее, утром в пятницу из этих школ эвакуировали около 1,5 тыс. человек. На время проверки зданий детей разместили в соседних школах и детском саду.
В пятницу подобная эвакуация прошла также и в Доме правительства Московской области в Красногорске, в здании Московской областной думы и в бизнес-центре "Орбита" в Строгино. В столице только за один час поступило около 35 сообщений о минировании зданий, в том числе школ, детских садов и управ.